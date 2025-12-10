Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Scheibe der Terassentür eingeschlagen: Unbekannte Täter dringen in Wohngebäude vor

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Montag (8. Dezember 2025), 15:00 Uhr und Dienstag (9. Dezember 2025), 08:10 Uhr kam es am Neufelder Weg in Geldern zu einem Einbruch. Der oder die Täter schlugen die Scheibe der Terassentür eines Wohngebäudes ein und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Diese wurden durch die Täter, welche sich in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit entfernten, durchsucht. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angabe gemacht werden.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

