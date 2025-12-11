Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Diebstahl von Baustelle

Kabel entwendet, Täter wohlmöglich verletzt

Kalkar-Altkalkar (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen (10. Dezember 2025) auf der Baustelle eines im Rohbau befindlichen Hauses an der Van-Dornick-Straße mehrere Meter Starkstromkabel gestohlen. Den Spuren vor Ort nach zu urteilen ist davon auszugehen, dass es dabei zu einem Stromschlag kam. Somit ist es möglich, dass sich der Täter bei seinem Vorgehen schwer verletzt hat. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist jemand mit frischen Verletzungen aufgefallen, die von einem Stromschlag stammen könnten? Hinweis bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

