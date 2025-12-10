Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt diesen Mann?

Kleve (ots)

Am 25. Oktober 2025 kam es in einem Kaufhaus in Kleve zu einem Ladendiebstahl. Der unbekannte Tatverdächtige entwendete Parfum und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Bilder sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/188865

Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei um Mithilfe: Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

