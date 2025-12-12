Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Personenschaden nach Verkehrsunfall
Großengottern (ots)
Am Donnerstag ereignet sich im 13.45 Uhr ein Verkehrsunfall Am Schießufer. In Folge eines Fehlers bei dem Beachten der Vorfahrtsregeln kollidierten zwei Autos miteinander. Eine 56-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der 87-jährige Fahrer eines Volkswagen muss sich nun wegen der fahrlässigen Körperverletzung in Folge des Verkehrsunfalls strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
