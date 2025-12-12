PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Personenschaden nach Verkehrsunfall

Großengottern (ots)

Am Donnerstag ereignet sich im 13.45 Uhr ein Verkehrsunfall Am Schießufer. In Folge eines Fehlers bei dem Beachten der Vorfahrtsregeln kollidierten zwei Autos miteinander. Eine 56-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der 87-jährige Fahrer eines Volkswagen muss sich nun wegen der fahrlässigen Körperverletzung in Folge des Verkehrsunfalls strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

