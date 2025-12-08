Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Am vergangenen Donnerstag (04.12.2025) kam es in Bonn-Beuel zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Radfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zur Unfallzeit gegen 15:40 Uhr soll der Fahrradfahrer den Gehweg der Pützchens Chaussee in Fahrtrichtung Siegburger Straße befahren haben. Als er plötzlich auf die Fahrbahn fuhr, habe ein 32-jähriger Autofahrer, der die Straße mit Fahrtrichtung Adelheidisplatz befuhr, nicht mehr reagieren können und es kam zum Zusammenstoß. Ob der Fahrradfahrer gestürzt sei, habe der Autofahrer nicht sehen können. Der Unbekannte, der auf einem grauen Mountainbike unterwegs war, fuhr nach kurzer Konversation mit dem 32-Jährigen davon. Er kann wie folgt beschrieben werden:

-Etwa 45-50 Jahre alt - ca. 175 cm groß - trug einen grauen Schaal, eine graue Handwerkerhose sowie eine ebenfalls graue Handwerkerjacke

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei nimmt Hinweise zur Identität des Radfahrers unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

