POL-BN: Bornheim: 16-jähriger Rollerfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bornheim (ots)

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Donnerstag (04.12.2025) in Bornheim-Walberberg. Der 16-jähriger Fahrer eines Rollers geriet dabei unter den Anhänger eines Traktors.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der Jugendliche zur Unfallzeit gegen 17:00 Uhr auf dem Hessenweg in Fahrtrichtung Sechtem unterwegs. Ihm entgegen kam ein Traktor mit einem Anhänger, der mit Kohl voll beladen war. Auf der engen Straße wich der 16-Jährige aus und geriet dabei auf einen matschigen Teil der Straße. Vermutlich auch aufgrund mehrerer auf der Straße befindlicher Schlaglöcher verlor er das Gleichgewicht, stürzte mit seinem Roller und geriet dabei unter den Anhänger des Traktors.

Der 16-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Im Krankenhaus wird er derzeit intensivmedizinisch betreut.

Der 21-jährige Fahrer des Traktors ist nach den ersten Ermittlungen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützt.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei führt die Ermittlungen zum Unfallhergang.

