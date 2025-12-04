PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn: Demonstration am Samstag, 06.12.2025

Bonn (ots)

Am kommenden Samstag (06.12.2025) findet in Bonn eine Demonstration mit dem Thema "Stoppt den Genozid" statt.

Die Veranstalter rechnen mit rund 200 Teilnehmenden. Die Versammlung beginnt um 14:00 Uhr mit einer Auftaktkundgebung an der Maximilianstraße in Höhe der Poststraße und bewegt sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt:

Am Hauptbahnhof - Thomas-Mann-Straße - Berliner Platz - Oxfordstraße - Bertha-von-Suttner-Platz (Zwischenkundgebung) - Adenauerallee - Am Hofgarten - Kaiserplatz - Maximilianstraße.

Die Demonstration endet dort mit einer Abschlusskundgebung bis 20:00 Uhr. Während der Versammlung kann es entlang der Aufzugsstrecke zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren