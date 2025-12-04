Polizei Bonn

POL-BN: Bonn: Demonstration am Samstag, 06.12.2025

Bonn (ots)

Am kommenden Samstag (06.12.2025) findet in Bonn eine Demonstration mit dem Thema "Stoppt den Genozid" statt.

Die Veranstalter rechnen mit rund 200 Teilnehmenden. Die Versammlung beginnt um 14:00 Uhr mit einer Auftaktkundgebung an der Maximilianstraße in Höhe der Poststraße und bewegt sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt:

Am Hauptbahnhof - Thomas-Mann-Straße - Berliner Platz - Oxfordstraße - Bertha-von-Suttner-Platz (Zwischenkundgebung) - Adenauerallee - Am Hofgarten - Kaiserplatz - Maximilianstraße.

Die Demonstration endet dort mit einer Abschlusskundgebung bis 20:00 Uhr. Während der Versammlung kann es entlang der Aufzugsstrecke zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell