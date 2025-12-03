PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht Unbekannten nach Körperverletzungsdelikt in Diskothek - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei sucht auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann. Er soll, gemeinsam mit einem ebenfalls noch nicht identifizierten Mittäter, am 24.05.2025 in einer Diskothek in der Bonner Innenstadt ein Körperverletzungsdelikt begangen haben.

Auf der Tanzfläche des Nachtlokals war der ein 23-Jähriger von dem bislang Unbekannten und einer weiteren Person geschlagen worden. Als ein 28-jähriger Bekannter des Geschädigten sowie ein weiterer 39-Jähriger zur Hilfe eilten, wurde auch sie von den Tatverdächtigen angegangen und verletzt.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Polizei nun Bilder eines der Täter.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/188135 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Person machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk14.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

