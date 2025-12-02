Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: 22-jährige Autofahrerin verletzt - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht und sucht beschädigten BMW

Alfter (ots)

In der Nacht zu Samstag (29.11.2025) wurde eine 22-jährige Autofahrerin an der Kreuzung Kronenstraße/Am Herrenwingert/Bahnhofstraße in Alfter verletzt, nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage missachtet haben soll. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zur Unfallzeit gegen 00:10 Uhr befuhr die 22-Jährige mit ihrem Pkw die Kronenstraße in Richtung Bornheim. Bei angezeigtem Grünlicht fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem schwarzen BMW die Straße Am Herrenwingert in Richtung Bahnhofstraße und soll nach Zeugenangaben an der Kreuzung das für ihn geltende Rotlicht missachtet haben. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw, wobei die 22-Jährige leicht verletzt wurde. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit.

Der unbekannte Autofahrer fuhr in Richtung Bahnhofstraße davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nach Zeugenangaben soll er dabei das Licht ausgeschaltet und von der Unfallstelle geflüchtet sein.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu dem Geschehen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Wer hat den flüchtigen Fahrer in der Nacht zu Samstag beobachtet oder kann Angaben zu einem mutmaßlich stark an der rechten Fahrzeugseite beschädigten schwarzen BMW machen? Hinweise werden unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell