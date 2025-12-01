Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht Unbekannten nach Körperverletzungsdelikt - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Nach einem Körperverletzungsdelikt sucht das Kriminalkommissariat 14 auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann. Er soll, gemeinsam mit einem ebenfalls noch nicht identifizierten Mittäter, am 26.01.2025 einen 21-jährigen Geschädigten in der Bonner Innenstadt attackiert haben.

Nach dem Verlassen eines Nachtlokals soll der Tatverdächtige an einer nahgelegenen Bahnhaltestelle auf den 21-Jährigen eingeschlagen haben. Der Mitttäter soll den Geschädigten anschließend getreten haben.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Polizei nun Bilder eines der Täter.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/187576 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Person machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk14.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell