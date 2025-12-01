PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht Unbekannten nach Körperverletzungsdelikt - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Nach einem Körperverletzungsdelikt sucht das Kriminalkommissariat 14 auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann. Er soll, gemeinsam mit einem ebenfalls noch nicht identifizierten Mittäter, am 26.01.2025 einen 21-jährigen Geschädigten in der Bonner Innenstadt attackiert haben.

Nach dem Verlassen eines Nachtlokals soll der Tatverdächtige an einer nahgelegenen Bahnhaltestelle auf den 21-Jährigen eingeschlagen haben. Der Mitttäter soll den Geschädigten anschließend getreten haben.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Polizei nun Bilder eines der Täter.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/187576 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Person machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk14.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 10:21

    POL-BN: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen und sucht Zeugen

    Bonn (ots) - Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen nach Einbrüchen in Bonn-Niederholtdorf, in Bonn-Hoholz und in Bonn-Holzlar aufgenommen. Unbekannte Täter hatten am vergangenen Freitag (28.11.2025) in der kurzen Tatzeit von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Am Berghang in Niederholtdorf aufgehebelt. Aus dem Haus entwendeten sie einen Schranktresor ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 09:54

    POL-BN: Bonn-Zentrum: Renitente 17-Jährige mit rund 1,5 Promille am Steuer - Ohne Führerschein

    Bonn (ots) - Am frühen Freitagmorgen (28.11.2025), gegen 03:45 Uhr, überprüfte ein Streifenteam der Bonner City-Wache einen verdächtigen Pkw, der auf Höhe des Amtsgerichts in der Wilhelmstraße mittig auf beiden Fahrbahnen stand und mehrfach beim Anfahren immer wieder abrupt zum Stillstand kam. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten unmittelbar Alkohol- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren