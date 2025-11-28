Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Renitente 17-Jährige mit rund 1,5 Promille am Steuer - Ohne Führerschein

Bonn (ots)

Am frühen Freitagmorgen (28.11.2025), gegen 03:45 Uhr, überprüfte ein Streifenteam der Bonner City-Wache einen verdächtigen Pkw, der auf Höhe des Amtsgerichts in der Wilhelmstraße mittig auf beiden Fahrbahnen stand und mehrfach beim Anfahren immer wieder abrupt zum Stillstand kam.

Bei der Kontrolle nahmen die Beamten unmittelbar Alkohol- und Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Die 17-jährige Fahrzeugführerin verweigerte in aggressivem Grundton die Herausgabe ihres Führerscheins und der Fahrzeugpapiere und beleidigte die eingesetzten Beamten, weshalb mehrere Streifenwagen zur Unterstützung gerufen wurden. Schließlich wurden ihr vor dem Transport zur Wache Handfesseln angelegt. Ein auf der Wache durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der 17-Jährigen, die auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurden aufgrund des dringenden Verdachts der Trunkenheit im Verkehr infolge von Alkohol- und Betäubungsmittelkonsums von einem Arzt mehrere Blutproben entnommen. Hierbei leistete sie erheblichen Widerstand, beleidigte die Polizisten fortlaufend und schlug nach ihnen. Der Pkw, der auch vom 24-jährigen, ebenfalls fahruntüchtigen Beifahrer nicht versetzt werden konnte, wurde abgeschleppt. Gegen den jungen Mann wurden Ermittlungen aufgenommen, da er das Führen seines Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis zuließ.

Die 17-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf der Wache in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwartet nunmehr ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell