Polizei Bonn

POL-BN: Kriminalpolizei ermittelt Einbrüchen und sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen nach Einbrüchen in Bonn-Niederholtdorf, in Bonn-Hoholz und in Bonn-Holzlar aufgenommen.

Unbekannte Täter hatten am vergangenen Freitag (28.11.2025) in der kurzen Tatzeit von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Am Berghang in Niederholtdorf aufgehebelt. Aus dem Haus entwendeten sie einen Schranktresor und flüchteten unerkannt.

Aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Behr-Straße in Hoholz entwendeten Einbrecher ebenfalls am Freitag (28.11.2025) in der Zeit von 15:00 Uhr bis 21:20 Uhr Schmuck. Zuvor hatten sie die Terrassentür zu der Wohnung aufgehebelt und sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft.

In Holzlar gingen bislang Unbekannte ein Einfamilienhaus im Gartenweg an. In der Zeit von Freitag (28.11.2025), 13:45 Uhr bis Sonntag (30.11.2025), 17:30 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und stahlen nach den bisherigen Feststellungen Schmuck.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat zu den Tatzeiten verdächtige Personen in der Nähe der Tatorte gesehen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

