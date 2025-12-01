Polizei Bonn

POL-BN: Taschendiebe greifen zu - Zahlreiche Taten im Bonner Zentrum - Polizei rät zur Vorsicht

Bonn (ots)

Der Bonner Polizei wurden am vergangenen Wochenende zahlreiche Taschendiebstähle (23) gemeldet. Ein örtlicher Schwerpunkt war dabei die Bonner Innenstadt, wo sich alleine 17 Taten ereigneten.

Erfahrungsgemäß ziehen insbesondere die Weihnachtsmärkte auch organisierte Trick- und Taschendiebe an. In den engen Gassen, vor den Ständen, an Kassenautomaten, Bushaltestellen und Rolltreppen bieten sich den Dieben viele Tatgelegenheiten. Jahr für Jahr steigen die Fallzahlen in der Vorweihnachtszeit an.

Vor diesem Hintergrund rät die Bonner Polizei zum sorgsamen Umgang mit den eigenen Wertsachen:

- Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer.

- Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel.

- Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter den Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen.

- Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand.

- Lassen Sie Gepäck und Wertsachen nie aus den Augen. Nehmen Sie Geldbörsen, Mobiltelefone, Schlüssel usw. immer aus Kleidungsstücken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen. In Restaurants oder Cafés sollten Sie Taschen nicht an die Stuhllehne hängen, sondern auf Ihren Schoß stellen oder auf den Boden, fixiert zwischen Ihren Füßen. Legen Sie ihr Mobiltelefon nicht offen auf den Tisch, sondern behalten Sie es in einer verschlossenen Tasche.

- Führen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie auch wirklich brauchen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell