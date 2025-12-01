PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BN: Taschendiebe greifen zu - Zahlreiche Taten im Bonner Zentrum - Polizei rät zur Vorsicht

Bonn (ots)

Der Bonner Polizei wurden am vergangenen Wochenende zahlreiche Taschendiebstähle (23) gemeldet. Ein örtlicher Schwerpunkt war dabei die Bonner Innenstadt, wo sich alleine 17 Taten ereigneten.

Erfahrungsgemäß ziehen insbesondere die Weihnachtsmärkte auch organisierte Trick- und Taschendiebe an. In den engen Gassen, vor den Ständen, an Kassenautomaten, Bushaltestellen und Rolltreppen bieten sich den Dieben viele Tatgelegenheiten. Jahr für Jahr steigen die Fallzahlen in der Vorweihnachtszeit an.

Vor diesem Hintergrund rät die Bonner Polizei zum sorgsamen Umgang mit den eigenen Wertsachen:

   - Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie 
     ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Seien Sie misstrauisch, 
     wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem 
     Anliegen auch immer.
   - Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei 
     sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen 
     Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, 
     Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel.
   - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen 
     unter den Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In 
     Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen 
     sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm 
     tragen.
   - Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und 
     Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder 
     Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht 
     aus der Hand.
   - Lassen Sie Gepäck und Wertsachen nie aus den Augen. Nehmen Sie 
     Geldbörsen, Mobiltelefone, Schlüssel usw. immer aus 
     Kleidungsstücken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen 
     hängen. In Restaurants oder Cafés sollten Sie Taschen nicht an 
     die Stuhllehne hängen, sondern auf Ihren Schoß stellen oder auf 
     den Boden, fixiert zwischen Ihren Füßen. Legen Sie ihr 
     Mobiltelefon nicht offen auf den Tisch, sondern behalten Sie es 
     in einer verschlossenen Tasche.
   - Führen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie auch wirklich 
     brauchen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

