POL-BN: Sexueller Kindesmissbrauch: 35-jähriger Mann in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bonn und des Polizeipräsidiums Bonn:

In Untersuchungshaft befindet sich seit Freitag (28.11.2025) ein 35-jähriger Nachhilfelehrer aus Bonn. Er steht im Verdacht, im Oktober 2025 eine 13-jährige Schülerin sexuell missbraucht zu haben.

Die Tat war am 20.11.2025 durch den Rektor einer Bonner Schule angezeigt worden. Nach sofortigen intensiven Ermittlungen durch das auf die Aufklärung von Sexualstraftaten spezialisierte Kriminalkommissariat 12 und die Bonner Staatsanwaltschaft wurde schließlich ein Untersuchungshaftbefehl für den 35-Jährigen erwirkt. Am Freitag nahmen die Ermittler den Mann, der noch am Tag der Anzeigenerstattung von seinem Dienst suspendiert worden war, an seiner Wohnanschrift fest. Nach der Verkündung des auf den Haftgrund der Fluchtgefahr begründeten Haftbefehls durch einen Richter wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Schulleitung hat die Schülerinnen und Schüler sowie die Erziehungsberechtigten über den Vorfall informiert. Weitergehende Angaben können aus Gründen des Opferschutzes nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell