Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Lannesdorf: Einbrecher entwendeten Tresor - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Einbrecher sind am gestrigen Mittwoch (03.12.2025) in ein Einfamilienhaus in Bonn-Lannesdorf eingebrochen. Das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

In der kurzen Tatzeit zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr gelangten die Täter durch das Aufbrechen der Balkontür im Gartenbereich in das Haus auf dem Pützfelder Weg. Aus den Wohnräumen entwendeten sie einen Tresor und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

