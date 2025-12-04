Polizei Bonn

POL-BN: Bonn: 24-Jähriger verursachte mehrere Verkehrsunfälle mit gestohlenem Pkw - 76-Jähriger verletzt

Bonn (ots)

Ein 24-jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend (03.12.2025) in Beuel und der Bonner Innenstadt mit einem gestohlenen Pkw mehrere Verkehrsunfälle verursacht.

Gegen 19:40 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Bonner Polizei die Meldung über eine schwarze Mercedes G-Klasse mit Städtekennung AW, die in der Friedrich-Breuer-Straße in Beuel mehrere Bauzäune umgefahren habe. Der Fahrer sei dann unmittelbar von der Unfallstelle geflüchtet. In der Folge kam es zu weiteren Anrufen und Sichtungen des Mercedes, der zunächst in der Neustraße auf den Betriebshof der SWB fuhr und kurz darauf im Bereich Königswinterer Straße/Siegburger Straße ein geparktes Auto touchierte. Wenig später wurde der Mercedes bereits wieder in Höhe des Konrad-Adenauer-Platzes mit Fahrtrichtung Kennedybrücke gemeldet. Mehrere Streifenwagen hatten sofort die Fahndung nach dem Pkw aufgenommen. Von der Kennedybrücke kommend fuhr die G-Klasse dann über den Bertha-von-Suttner Platz und bog nach bisherigem Ermittlungsstand im Anschluss vom Berliner Platz in die Bornheimer Straße ab. In Höhe der Guido-Westerwelle-Brücke soll das Auto dann durch eine Baustelle gefahren sein und eine Ampel touchiert haben.

Um 20:13 Uhr kam es an der Ecke Bornheimer Straße/Ellerstraße zu einem weiteren Verkehrsunfall. Der Mercedes fuhr dabei auf den Pkw eines 76-jährigen Mannes auf, der daraufhin ausstieg. Die G-Klasse setzte zunächst zurück und fuhr dann erneut in Richtung des anderen Pkw. Dabei wurde der 76-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt. Ob durch diese Handlung möglicherweise der Tatbestand eines versuchten Tötungsdeliktes erfüllt wurde, wird derzeit ermittelt. Ein Rettungswagen brachte den 76-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Bonner Krankenhaus. Der 24-jährige Fahrer der G-Klasse flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, wurde aber von einem Streifenteam im Nahbereich gestellt und fixiert.

Wie sich nach dem Eingang weiterer Zeugenmeldungen herausstellte, war die G-Klasse vor den geschilderten Ereignissen vom Gelände einer Autowerkstatt an der Bornheimer Straße gestohlen worden. Auch hier soll es bereits zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen sein. Der 24-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung oder einen Drogenkonsum ergaben sich zunächst nicht.

Die Ermittlungen der Bonner Polizei zum genauen Geschehensablauf dauern derzeit noch an. Der genaue Umfang der von dem Mercedes verursachten Schäden kann daher bislang nicht abschließend dargestellt werden. Zeugen, die das Fahrzeug am Mittwochabend in Bonn beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an Poststelle.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

