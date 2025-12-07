PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: 82-jähriger Radfahrer nach Alleinunfall verstorben

Bonn (ots)

Am Samstag (06.12.2025) ist ein 82-jähriger Radfahrer bei einem Alleinunfall in der Bonner Südstadt lebensgefährlich verletzt worden.

Zur Unfallzeit gegen 15:25 Uhr hatte der Mann mit seinem Fahrrad gerade den Kreuzungsbereich Königstraße/Prinz-Albert-Straße passiert und befuhr die Königstraße weiter in Richtung Bonner Talweg, als er sich nach Zeugenangaben mit einem Rad in den auf der Fahrbahn verlaufenden Schienen der Straßenbahn verkeilte. Daraufhin stürzte der Radfahrer auf seine rechte Körperseite und schlug mit dem Kopf auf dem Bordstein auf. Hierbei erlitt der 82-Jährige schwere Verletzungen und musste zur intensivmedizinischen Betreuung in eine Klinik gebracht werden.

Dort verstarb der Mann am späten Samstagabend an den Folgen des Verkehrsunfalls. Nach der Unfallaufnahme durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam führt das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

