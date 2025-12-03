PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fahrrad-AG an der Elisabethenschule Sprendlingen ermöglicht erfolgreichen Fahrradführerschein

Sprendlingen (ots)

Die Elisabethenschule Sprendlingen - eine Förderschule mit dem Schwerpunkt ganzheitliche Entwicklung - hat ein besonderes Projekt ins Leben gerufen, das ihren Schülerinnen und Schülern den Erwerb des regulären Fahrradführerscheins ermöglicht. Insgesamt acht Kinder nahmen im vergangenen Jahr an der Fahrrad-AG teil, in der regelmäßig und mit viel Engagement das sichere Fahrradfahren geübt wurde. Unterstützt wurde die Schule dabei durch die Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach, deren Polizeiteam das Projekt das gesamte Jahr über fachkundig begleitete. Ende November war es schließlich so weit: Sechs Kinder stellten sich der theoretischen und praktischen Prüfung - und alle sechs bestanden erfolgreich. Das Projekt erfreute sich großer Begeisterung bei allen Beteiligten und führte zu einem beeindruckenden Ergebnis. Daher wird die Fahrrad-AG fortgeführt. Die nächste Runde startet bereits im Februar - erneut in enger Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften der Elisabethenschule und der Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Kreuznach
-Jugendverkehrsschule-
Telefon: 0671/92000-217
E-Mail: pdbadkreuznach.jvs@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

