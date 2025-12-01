Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zimmerbrand - Mieter verstorben

Bad Kreuznach (ots)

Am 01.12.2025, gegen 05:00 Uhr, wurde in der Pfalzstraße in Bad Kreuznach Rauchgeruch im Treppenhaus gemeldet. Die eintreffende Feuerwehr und Polizei evakuierte das Mehrfamilienhaus und konnte einen Zimmerbrand in der Erdgeschoßwohnung eines 68 jährigen Mieters feststellen. Dieser wurde leblos geborgen und verstarb unter Reanimation im Rettungswagen. Die Umstände des Todes und die Ursache des Brandes sind Gegenstand weiterer Ermittlungen in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen derzeit nicht vor. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Weitere Personen kamen nicht zu schaden.

