Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Betrunkener Fahrzeugführer leistet Widerstand

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag, 28.11.2025, gegen 23.50 Uhr wird ein verdächtiges Fahrzeug in den Nahewiesen östlich der B 41, gegenüber der Michelin gemeldet. Vor Ort stellt die Streife einen festgefahrenen Klein-LKW fest. Der 51-jährige Fahrer sitzt noch im Fahrzeug und versucht das festgefahrene Fahrzeug aus der Wiese zu fahren. Im Verlaufe der weiteren Maßnahme leistet der sichtlich betrunkene Fahrer Widerstand. Bei der Fesselung verletzt sich ein 23-jähriger Polizeibeamter leicht am Zeigefinger. Dem Fahrer wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wird sichergestellt. Den uneinsichtigen Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

