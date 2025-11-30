PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 29

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, den 30.11.2025 ereignete sich gegen 00:30 Uhr auf der K 29 zwischen Schöneberg und Spabrücken ein schwerer Verkehrsunfall. Durch eine unbeteiligte Verkehrsteilnehmerin wurde die Polizeiinspektion Bad Kreuznach über ein verunfalltes Fahrzeug informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der alleinige 55-jährige Fahrzeugführer die K 29 von Schöneberg in Richtung Spabrücken. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Am PKW entstand Totalschaden. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 18:25

    POL-PDKH: Seniorin gefährdet Verkehr: Polizei sucht weitere Zeugen

    Bad Kreuznach (ots) - Am 29.11.2025, um 15:15 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer über den Notruf einen grauen VW Golf, der die L 236 von der BAB61 kommend in Richtung Rüdesheim befuhr und dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten war. Dem Zeugen zufolge war das Fahrzeug bereits zuvor auf der BAB61 aufgefallen, wo es wiederholt die Mittelleitlinie überfuhr. Im ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 03:41

    POL-PDKH: Betrunkener Fahrzeugführer leistet Widerstand

    Bad Kreuznach (ots) - Am Freitag, 28.11.2025, gegen 23.50 Uhr wird ein verdächtiges Fahrzeug in den Nahewiesen östlich der B 41, gegenüber der Michelin gemeldet. Vor Ort stellt die Streife einen festgefahrenen Klein-LKW fest. Der 51-jährige Fahrer sitzt noch im Fahrzeug und versucht das festgefahrene Fahrzeug aus der Wiese zu fahren. Im Verlaufe der weiteren Maßnahme leistet der sichtlich betrunkene Fahrer ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 14:57

    POL-PDKH: Verdacht des illegalen Aufenthalts und der Schwarzarbeit

    Bad Kreuznach (ots) - In den frühen Morgenstunden des 26. November 2025 begannen umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen durch Polizei und Zoll, die mit fast 200 Kräften im Einsatz waren. Es wurden zahlreiche Objekte in Langenlonsheim, Gensingen, Bingen, Gau-Bickelheim und Wörrstadt, aber auch Objekte in anderen Bundesländern durchsucht. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Koblenz ermittelt im Auftrag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren