Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verdacht des illegalen Aufenthalts und der Schwarzarbeit

Bad Kreuznach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 26. November 2025 begannen umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen durch Polizei und Zoll, die mit fast 200 Kräften im Einsatz waren. Es wurden zahlreiche Objekte in Langenlonsheim, Gensingen, Bingen, Gau-Bickelheim und Wörrstadt, aber auch Objekte in anderen Bundesländern durchsucht. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Koblenz ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz gegen eine 46-jährige türkische Staatsangehörige. Es besteht der Verdacht des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt. Sie soll als Geschäftsführerin eines Unternehmens alleine für das Jahr 2024 Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von mehr als 670.000 Euro hinterzogen haben. Die Polizeidirektion Bad Kreuznach führt in diesem Zusammenhang im Auftrag der Staatsanwaltschaften Bad Kreuznach und Mainz mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes sowie der Urkundenfälschung gegen 39 Personen unterschiedlicher Staatsangehörigkeiten, die sich unter Zuhilfenahme von gefälschten Ausweisdokumenten illegal in Deutschland aufhielten. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten umfangreiche Beweismittel sicher-gestellt werden. Die Auswertung dieser Beweismittel wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Koblenz
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121250/6166960

Polizeidirektion Bad Kreuznach
Telefon: 0671/8811-614
E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

