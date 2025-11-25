Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Polizei Bittet um Zeugenhinweise - Sachbeschädigung an der Kirche St. Johannes der Täufer in Langenlonsheim

Bad Kreuznach (ots)

Langenlonsheim. Am 18.10.2025 kam es in der "Oberen Grabenstraße in Langenlonsheim" zu einer Sachbeschädigung an der dortigen Kirche St.Johannes der Täufer. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen mehrere Kinder Kastanien gegen das Gebäude geworfen und dabei mehrere Fensterscheiben beschädigt haben. Der entstandene Sachschaden ist erheblich.

Die Polizei Bad Kreuznach bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der untenstehenden Rufnummer mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach in Verbindung zu setzen.

