PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Einbruch in Juweliergeschäft

Bingen am Rhein (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, dem 02.12.2025 gegen 03:00 Uhr, ging über Notruf bei der Polizei die Mitteilung ein, dass aktuell ein Einbruch in der Fußgängerzone der Stadt Bingen am Rhein stattfindet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Gewaltanwendung Zutritt in einen Juwelierladen in der Basilikastraße und entwendeten hieraus hochwertigen Schmuck. Hierbei verursachten sie durch das Aufbrechen einer Zugangstür mit einem Kanaldeckel, sowie durch das Zerstören mehrerer Schmuckvitrinen, einen hohen Sachschaden. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit noch erhoben. Durch Zeugenangaben ist bekannt, dass die Täter mit einem dunklen PKW flüchteten. Intensive Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung der Täter. Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 15:21

    POL-PDKH: Zimmerbrand - Mieter verstorben

    Bad Kreuznach (ots) - Am 01.12.2025, gegen 05:00 Uhr, wurde in der Pfalzstraße in Bad Kreuznach Rauchgeruch im Treppenhaus gemeldet. Die eintreffende Feuerwehr und Polizei evakuierte das Mehrfamilienhaus und konnte einen Zimmerbrand in der Erdgeschoßwohnung eines 68 jährigen Mieters feststellen. Dieser wurde leblos geborgen und verstarb unter Reanimation im Rettungswagen. Die Umstände des Todes und die Ursache des ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 10:16

    POL-PDKH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 29

    Bad Kreuznach (ots) - Am Sonntag, den 30.11.2025 ereignete sich gegen 00:30 Uhr auf der K 29 zwischen Schöneberg und Spabrücken ein schwerer Verkehrsunfall. Durch eine unbeteiligte Verkehrsteilnehmerin wurde die Polizeiinspektion Bad Kreuznach über ein verunfalltes Fahrzeug informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der alleinige 55-jährige Fahrzeugführer die K 29 von Schöneberg in Richtung Spabrücken. Aus ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 18:25

    POL-PDKH: Seniorin gefährdet Verkehr: Polizei sucht weitere Zeugen

    Bad Kreuznach (ots) - Am 29.11.2025, um 15:15 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer über den Notruf einen grauen VW Golf, der die L 236 von der BAB61 kommend in Richtung Rüdesheim befuhr und dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten war. Dem Zeugen zufolge war das Fahrzeug bereits zuvor auf der BAB61 aufgefallen, wo es wiederholt die Mittelleitlinie überfuhr. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren