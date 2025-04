Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Knall löste Polizeieinsatz in Buchholz (Westerwald) aus.

Buchholz (Westerwald) (ots)

In der Ortslage Buchholz (Westerwald) wurden um 00.10 Uhr zwei Personen gemeldet, welche sich an der Hauptstraße in auffälliger Weise aufhielten. Später wurde ein Knallgeräusch gemeldet, so dass der Bereich von Polizeikräften und mit einem Polizeihubschrauber abgesucht wurde. Letztlich ergaben sich Hinweise auf zwei Personen aus dieser Gemeinde, die für die Geschehnisse verantwortlich gewesen sein könnten. Im Rahmen der Folgemaßnahmen konnten ein 20jähriger und ein 15jähriger Einwohner der Gemeinde als Tatverdächtige ermittelt und zum Vorfall angehört werden. Diese erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzt und anderer strafrechtlicher Bestimmungen. Die vermutlich mitgeführte Schreckschusspistole wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell