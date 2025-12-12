Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrzeug nach Verkehrsunfall abgeschleppt
Holbach (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Freitag über einen Verkehrsunfall informiert, welcher sich gegen 3.05 Uhr auf der Bundesstraße 243 ereignete. Ein Autofahrer fuhr von Günzerode aus kommend in Richtung Holbach. Hierbei kam der Verkehrsteilnehmer aus derzeit nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Weidezaun und kam auf einem anliegenden Feld zum Stehen. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell