Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Zwei Brände in der Nacht

Kreis Viersen (ots)

Mehrere Brände in der vergangenen Nacht beschäftigen die Polizei. Am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr kam es auf dem Siebenweg in Viersen-Süchteln zu einem Brand einer Papiermülltonne. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Ein weiterer Brand wurde in den frühen Morgenstunden des Mittwochs gegen 02:40 Uhr in der Hauptstraße in Viersen durch Einsatzkräfte während ihrer Streifenfahrt entdeckt. Das Team löschte den kleinen Brand selbstständig. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. In beiden Fällen ermittelt das Kriminalkommissariat 1 in Dülken und bittet um Hinweise auf Verdächtige über die Rufnummer 021621/377-0. /js (1096)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

