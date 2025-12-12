Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Getränke und Süßwaren

Bad Langensalza (ots)

Auf dem Gelände des Japanischen Gartens treiben Diebe ihr Unwesen. In der Zeit von Donnerstag 22 Uhr bis Freitag 08 Uhr drangen die Täter gewaltsam in eine Verkaufshütte ein und bereicherten sich in rechtswidriger Absicht an einer Vielzahl an alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken sowie Süßwaren. Der Warenwert beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere hundert Euro. Es ist anzunehmen, dass die Unbekannten aufgrund der großen Mengen zum Abtransport des Diebesgutes Fahrzeuge benutzten.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 0322841

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell