PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Theley

St. Wendel (ots)

Im Zeitraum 31.10.2025 bis 03.11.2025 ereignete sich in der Birkenfelder Straße im Tholeyer Ortsteil Theley ein Verkehrsunfall, wobei offensichtlich ein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und einen Baum beschädigte. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der unbekannte Fahrzeugführer die Birkenfelder Straße in Richtung Nohfelden und flüchtete nach der Kollision in unbekannte Richtung. Es ist zu vermuten, dass in diesem Zusammenhang auch ein Verkehrszeichen beschädigt wurde. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugenhinweise an die PI St. Wendel, Tel. 06851/898-230

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 16:08

    POL-WND: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B 420

    St. Wendel (ots) - Am heutigen Morgen gegen kurz nach 11 Uhr ereignete sich auf der B 420 zwischen Niederkirchen und Landesgrenze Rheinland-Pfalz ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei Pkw. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Altenkirchen befuhr mit seinem Ford Mondeo die B 420 aus Richtung Selchenbach kommend in Richtung Niederkirchen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam dieser in einer ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 09:28

    POL-WND: Diebstahl einer Bronzestatue auf dem Friedhof in Oberkirchen

    Freisen-Oberkirchen (ots) - In der Zeit von Montag, den 20.10.2025 bis Freitag, den 31.10.2025 wurde auf dem Friedhof in Oberkirchen von einem Grab eine Bronzestatue durch bislang unbekannte Täter gestohlen. Bei der Statue handelt es sich um eine 25-30cm hohe Jesus-Grabfigur, welche mit 2 Schrauben am Grabstein eines Rasengrabes befestigt war. Der Wert der Figur wird ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 15:22

    POL-WND: Außenspiegel an Pkw beschädigt und geflüchtet

    St. Wendel (ots) - Am Sonntagabend in der Zeit zwischen 18:00 und 21:00 Uhr wurde an einem geparkten Ford C-Max durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer der linke Außenspiegel beschädigt. Der Pkw war im Unfallzeitraum in der Gymnasialstraße in St. Wendel geparkt. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Verkehrsunfall in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise an die PI St. Wendel, Tel. 06851 / 898 - 0 Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren