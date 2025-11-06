Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Theley

St. Wendel (ots)

Im Zeitraum 31.10.2025 bis 03.11.2025 ereignete sich in der Birkenfelder Straße im Tholeyer Ortsteil Theley ein Verkehrsunfall, wobei offensichtlich ein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und einen Baum beschädigte. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der unbekannte Fahrzeugführer die Birkenfelder Straße in Richtung Nohfelden und flüchtete nach der Kollision in unbekannte Richtung. Es ist zu vermuten, dass in diesem Zusammenhang auch ein Verkehrszeichen beschädigt wurde. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugenhinweise an die PI St. Wendel, Tel. 06851/898-230

