Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B 420

St. Wendel (ots)

Am heutigen Morgen gegen kurz nach 11 Uhr ereignete sich auf der B 420 zwischen Niederkirchen und Landesgrenze Rheinland-Pfalz ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei Pkw. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Altenkirchen befuhr mit seinem Ford Mondeo die B 420 aus Richtung Selchenbach kommend in Richtung Niederkirchen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam dieser in einer Rechtskurve auf die Gegenspur eines 36-jährigen Fahrers eines Ford Focus aus Bedesbach. Hierbei kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wobei ein Fahrzeugführer schwer und einer leicht verletzt wurde. Beide Unfallbeteiligte wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mittleres Ostertal waren ebenfalls vor Ort.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste von der Fahrbahn entfernt werden, weshalb die Strecke bis ca. 13:30 Uhr vollgesperrt war.

