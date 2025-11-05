PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B 420

St. Wendel (ots)

Am heutigen Morgen gegen kurz nach 11 Uhr ereignete sich auf der B 420 zwischen Niederkirchen und Landesgrenze Rheinland-Pfalz ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei Pkw. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Altenkirchen befuhr mit seinem Ford Mondeo die B 420 aus Richtung Selchenbach kommend in Richtung Niederkirchen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam dieser in einer Rechtskurve auf die Gegenspur eines 36-jährigen Fahrers eines Ford Focus aus Bedesbach. Hierbei kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wobei ein Fahrzeugführer schwer und einer leicht verletzt wurde. Beide Unfallbeteiligte wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mittleres Ostertal waren ebenfalls vor Ort.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste von der Fahrbahn entfernt werden, weshalb die Strecke bis ca. 13:30 Uhr vollgesperrt war.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 09:28

    POL-WND: Diebstahl einer Bronzestatue auf dem Friedhof in Oberkirchen

    Freisen-Oberkirchen (ots) - In der Zeit von Montag, den 20.10.2025 bis Freitag, den 31.10.2025 wurde auf dem Friedhof in Oberkirchen von einem Grab eine Bronzestatue durch bislang unbekannte Täter gestohlen. Bei der Statue handelt es sich um eine 25-30cm hohe Jesus-Grabfigur, welche mit 2 Schrauben am Grabstein eines Rasengrabes befestigt war. Der Wert der Figur wird ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 15:22

    POL-WND: Außenspiegel an Pkw beschädigt und geflüchtet

    St. Wendel (ots) - Am Sonntagabend in der Zeit zwischen 18:00 und 21:00 Uhr wurde an einem geparkten Ford C-Max durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer der linke Außenspiegel beschädigt. Der Pkw war im Unfallzeitraum in der Gymnasialstraße in St. Wendel geparkt. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Verkehrsunfall in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise an die PI St. Wendel, Tel. 06851 / 898 - 0 Rückfragen ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 15:21

    POL-WND: Pkw liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

    St. Wendel (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 15:45 Uhr fiel einer Polizeistreife am Ortsausgang Marpingen-Alsweiler ein schwarzer Audi A 6 mit WND-Kreiskennung auf, der die B 269 in Fahrtrichtung St. Wendel befuhr. Das Fahrzeug sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, weshalb die Polizeibeamten die Verfolgung aufnahmen. Dieses flüchtete über die Feldstraße in Richtung Sportplatz und Feldwirtschaftsweg nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren