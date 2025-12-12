Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Nordhausen (ots)

Wie am Freitag gegen 11 Uhr bekannt wurde, kam es in der vorherigen Nacht zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Straße Auf dem Sand. Ersten Ermittlungen zu Folge geht die Polizei davon aus, dass ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer einen dort abgestellten Mercedes beschädigte und sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort entfernte. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1500 Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Verursacherfahrzeug bzw. zu dessen Fahrzeugführer machen können, sich unter der 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0322964

