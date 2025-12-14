PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Lena Wüstefeld?

  • Bild-Infos
  • Download

Schlotheim (ots)

Seit Freitag, den 12. Dezember 2025, 08:30 Uhr wird aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Schlotheim am Pferdemarkt die 16jährige Lena Wüstefeld vermisst. Die Vermisste entfernte sich aus der Einrichtung und ist bislang unbekannten Aufenthalts.

Lena Wüstefeld wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 157 cm
   - schlanke Statur
   - scheinbares Alter: 18
   - schwarz gefärbtes schulterlanges Haar
   - Zahnspange
   - Silberfarbene spitzzulaufende Fingernägel
   - Nasenpiercing

Wahrscheinlich ist sie mit einer Baggy-Hose bekleidet, trägt Schuhe mit durchgehender Sohle und führt eine kleine Handtasche - alles schwarzfarben - mit sich. Es bestehen Internetbekanntschaften über die Landesgrenze von Thüringen hinaus. Umfeld Ermittlungen in Schlotheim und der weiteren Umgebung verliefen bisher ergebnislos.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Lena Wüstefeld geben oder hat sie gesehen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden. Anmerkung: Medienvertretern wird zur Darstellung des Bildnisses die Verlinkung zum hiesigen Beitrag empfohlen. Die Bildrechte liegen bei der Landespolizeiinspektion Nordhausen.

Aktenzeichen: 0324078

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

