Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 74-Jährige nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Sondershausen (ots)

Gegen 9.30 Uhr kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall im Bereich einer Kreuzung in der Frankenhäuser Straße. Ersten Erkenntnissen nach musste eine 74- jährige Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten, als der Fahrer eines Transporters auf ihren Pkw auffuhr. Weshalb es zur Kollision kam ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die 74- Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

