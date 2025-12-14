Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: amtliche Kennzeichen gestohlen

Nordhausen (ots)

Durch unbekannte Täter wurden in der Tatzeit von Freitag 12:00 Uhr bis Samstag 12:00 Uhr amtliche Kennzeichen von zwei abgeparkten Pkw`s entwendet. Die beiden betroffenen Fahrzeuge waren in der Tatzeit in Nordhausen in der Jacob-Plaut-Straße abgeparkt. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe kann hier von einem Sachzusammenhang der beiden Taten ausgegangen werden. Insbesondere da jeweils nur das vordere Kennzeichen von dem Täter entwendet wurde. Weitere Hinweise zur Tat oder Täterschaft liegen derzeit nicht vor. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der ortlichen Polizeidienststelle unter der Tel. 03631-96-0 zu melden.

AZ: 0323730/2025 und 0323757/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell