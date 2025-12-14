PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erfolgreiche Verkehrskontrollen der PI Unstrut-Hainich - ein Fahrer geht den Beamten dabei gleich doppelt ins Netz

Mühlhausen (ots)

Am Wochenende führte die Polizei wieder vermehrt Verkehrskontrollen durch. Dabei wurde am Freitag der Fahrer eines E-Scooters innerhalb weniger Stunden gleich zweimal in Mühlhausen kontrolliert. Nachdem die erste Fahrt aufgrund einer Drogenbeeinflussung im Krankenhaus endete und der Mann sich einer Blutentnahme unterziehen musste, schien dieser die Belehrung und Untersagung der Weiterfahrt nicht verstanden zu haben. Ungefähr 4 Stunden später wurde der Mann erneut im Stadtgebiet mit seinem E-Scooter angetroffen und kontrolliert. Der Weg führte nochmal ins Krankenhaus zur Blutprobe. Das Fahrzeug des Betroffenen wurde dann endgültig sichergestellt.

Ebenfalls am Freitag wurde gegen 21:35 Uhr ein Radfahrer in der Schadebergstraße kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann zuvor ordentlich "getankt" hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Am Samstag kontrollierten die Beamten gegen 18:30 Uhr in Mühlhausen, Hinter der Harwand, den Fahrer eines E-Scooters. Zwar war der Mann nüchtern, stand aber unter dem Einfluss berauschender Mittel. Auch hier führte der Weg zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

