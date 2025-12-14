Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeldkreis (ots)

In der Zeit vom Mittwoch dem 10.12.2025 bis zum Donnerstag de. 11.12.2025 zündeten unbekannte Täter auf dem Spielplatz in der Gartenstraße in Hüpstedt eine Holzkonstruktion an. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Donnerstag, 11.12.2025 17:00 Uhr bis Samstag, 13.12.2025, 11:00 Uhr im Hungraben in Heiligenstadt die Haustür einen Einfamilienhauses aufzubrechen. Die Tür hielt jedoch stand, so dass die Täter unverrichteter Dinge von der weiteren Tatausübung abließen.

In der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt trat ein 41 jähriger Täter die Wohbnungstür ein und entwendete aus der Wohnung Bargeld und elektronische Geräte. Die Tat wurde durch einen Nachbarin beobachtet welche den Täter auch benennen konnte. Gegen den Täter wurde eine Strafanzeige aufgenommen und das Beutegut sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell