LPI-NDH: "ROCKY"ist wieder da!

Sondershausen (ots)

Am Freitag Mittag wurde ein verängstigter kleiner Jagdterrier auf der PI Kyffhäuser abgegeben. Das Tier wurde zwischen Schersenteich und Dickkopf von einem aufmerksamen Bürger am Straßenrand bemerkt und anschließend zur Polizei verbracht. Das Tier trug eine Schutzweste mit dem Namen des Hundehalters und seiner Mobilfunknummer. Leider war die Weste so beschädigt und verschmutzt, dass die Nummer nur noch teilweise erhalten war. Durch die Ermittlungen der Polizei konnte der Hundehalter, welcher sich noch im Jagdgeschehen befand, verständigt werden und holte"Rocky" gegen 13:45 Uhr wieder ab. Das Tier hatte bereits soviel Vertrauen zu den Beamten gefasst, dass es nur schwer Abschied nehmen wollte. Der besondere Dank gilt ausdrücklich dem beherzt handelnden Finder.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

