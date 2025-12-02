Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Ticketloser Fahrgast flüchtet - ohne Erfolg

Bad Langensalza, Bad Langensalza Bahnhof (ots)

Dieser Fluchtversuch ist gescheitert. Am Montagabend nutzte ein 27-Jähriger einen Regionalzug vom Erfurter Hauptbahnhof nach Bad Langensalza, jedoch ohne den dafür benötigten Fahrschein zu haben.

Darüber hinaus beleidigte und bedrohte er im Zug das Personal. Daraufhin wurde der polizeiliche Notruf gewählt.

Beim Halt in Bad Langensalza flüchtete der Mann vor den hinzugezogenen Uniformierten. Weit kam er jedoch nicht, denn er machte die Rechnung ohne die fitten Beamten der örtlichen Polizeidienststelle. Er konnte im Bahnhofsumfeld gestellt werden.

Die Bundespolizei hat gegen den Libyer Ermittlungsverfahren wegen der ticketlosen Reise, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell