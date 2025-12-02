PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizisten leiten Rettungsmaßnahmen ein

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

Bundespolizisten mussten am Montagabend einen Rettungswagen zum Hauptbahnhof Gera rufen.

Eine Streife wurde gegen 18:00 Uhr über einen Fahrgast informiert, der in einem Regionalzug liegen soll. Die Beamten fanden in einem Abteil einen am Boden liegenden Mann vor. Der augenscheinlich stark alkoholisierte Reisende wurde angesprochen, reagierte jedoch nur zaghaft. Dem äußeren Anschein nach ist der Mann zuvor gestürzt. Auf Grund seines Zustandes wurde der Rettungsdienst alarmiert. Der 46-Jährige wurde in ein Geraer Klinikum verbracht.

Da der Mann keine Kommunikation erwidern konnte, tasteten die Bundespolizisten seine Kleidung ab und fanden einen polnischen Ausweis. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass Justizbehörden aus Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Bremen nach dem Mann suchten, da wegen mehrerer Diebstähle strafrechtliche Verfahren gegen ihn betrieben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 12:03

    BPOLI EF: Zug kollidiert mit Wildschwein

    Oberlemnitz (ots) - Heute Morgen kam es auf der Bahnstrecke zwischen Bad Lobenstein und Saalfeld zu Einschränkungen. Grund dafür war ein Unfall. Die Bundespolizei wurde gegen 5:30 Uhr durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn darüber informiert, dass es bei den Ortslagen Oberlemnitz und Unterlemnitz zu einer Kollision zwischen einem Zug und Tieren gekommen sein soll. Mutmaßlich soll es sich dabei um Wildschweine ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 10:04

    BPOLI EF: Kind im Gleis - Zugverkehr eingestellt

    Meiningen (ots) - Ein Kind in unmittelbarer Gleisnähe - das ist eine Nachricht, die aufschreckt. Am Donnerstagnachmittag wurde in Meiningen ein Kind an einem Bahnübergang gesehen, welches sich dort während des Schließvorgangs der Schrankenanlage aufhielt. Der Zugverkehr musste aus Gründen der Gefahrenabwehr temporär eingestellt werden. Beim Eintreffen einer Streife der Bundespolizei konnte kein Kind mehr vor Ort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren