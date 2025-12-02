Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizisten leiten Rettungsmaßnahmen ein

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

Bundespolizisten mussten am Montagabend einen Rettungswagen zum Hauptbahnhof Gera rufen.

Eine Streife wurde gegen 18:00 Uhr über einen Fahrgast informiert, der in einem Regionalzug liegen soll. Die Beamten fanden in einem Abteil einen am Boden liegenden Mann vor. Der augenscheinlich stark alkoholisierte Reisende wurde angesprochen, reagierte jedoch nur zaghaft. Dem äußeren Anschein nach ist der Mann zuvor gestürzt. Auf Grund seines Zustandes wurde der Rettungsdienst alarmiert. Der 46-Jährige wurde in ein Geraer Klinikum verbracht.

Da der Mann keine Kommunikation erwidern konnte, tasteten die Bundespolizisten seine Kleidung ab und fanden einen polnischen Ausweis. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass Justizbehörden aus Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Bremen nach dem Mann suchten, da wegen mehrerer Diebstähle strafrechtliche Verfahren gegen ihn betrieben werden.

