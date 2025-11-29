PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bilanz der Bundespolizei zum Thüringenderby Rückblick auf bahnseitige Fanan- und -abreisen im Zusammenhang mit dem Thüringenderby.

Erfurt (ots)

Etwa 15.000 Fans verfolgten im Steigerwaldstadion am 28.11.2025 das prestigeträchtige Thüringenderby zwischen der Mannschaft des FC Rot-Weiß Erfurt gegen FC Carl-Zeiss Jena. Traditionell herrscht zwischen den Anhängern beider Vereine eine langjährige Fanfeindschaft. Daher stellte sich die Bundespolizei im Gleichklang mit der Thüringer Landespolizei auf einen gemeinsamen Großeinsatz in Erfurt, sowie auf den straßen- und schienengebundenen Verkehrswegen ein.

Die Trennung der rivalisierenden Fangruppen, vor allem von gewaltbereiten Anhängern, hatte dabei aus gesamtpolizeilicher Sicht höchste Priorität, insbesondere vor dem Hintergrund wechselseitig begangener Straftaten im Vorlauf vergangener Spielpaarungen beider Mannschaften. Zur Sicherstellung einer friedlichen An- und Abreise der bahnreisenden Zuschauer wurde eine polizeiliche Begleitung der Heim- und Gästefans auf der Strecke zwischen dem Erfurter Hauptbahnhof und dem Bahnhof Jena-West durchgeführt. Aber auch andere Streckenabschnitte im Thüringer Schienennetz lagen im polizeilichen Fokus, um Fanüberschneidungen und etwaigen Konflikten frühzeitig begegnen zu können.

Das konsequente Auseinanderdividieren der beiden Fangruppierungen gelang durch einen starken gesamtpolizeilichen Kräfteansatz und abgestimmte verkehrslenkende Maßnahmen mit den Erfurter Stadtwerken.

Der Freitag gilt gemeinhin als reisestarker Tag für den Erfurter Hauptbahnhof. Hinzu kamen an diesem Tag die vielen Einkaufwilligen anlässlich des Black Friday sowie die Besuchenden des Erfurter Weihnachtsmarktes. Mittels Durchsagen und persönlichen Ansprachen wurde versucht, den herkömmlichen Individualverkehr im Bahnhof so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

Insgesamt kamen mehr als 1.700 Fußballinteressierte auf der Schiene in die Landeshauptstadt.

Im Zusammenhang mit diesem Derby werden von der Bundespolizei mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen Sachbeschädigung, Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie eine Ordnungswidrigkeit wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz bearbeitet.

Bei der Bewältigung des Einsatzes wurde die verstärkte Bundespolizeiinspektion Erfurt durch die Bundesbereitschaftspolizei, benachbarte Bundespolizeidienststellen sowie vom bundespolizeilichen Flugdienst unterstützt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 65983 - 0
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

