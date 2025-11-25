PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Ticketlose Fahrt mit gestohlener Jacke

Ilmenau, Ilmenau Bahnhof (ots)

Eine dreifache Anzeige erhielt ein 32-Jähriger am Montagvormittag. Er fuhr mit einer Regionalbahn von Erfurt nach Ilmenau. Dafür besaß er jedoch keine Fahrkarte und verhielt sich zudem aggressiv und lautstark.

Beim Halt in Ilmenau übernahmen Bundespolizisten den Algerier, der augenscheinlich eine gestohlene Jacke trug, denn daran befand sich noch eine Diebstahlssicherung. Von der Weiterfahrt wurde er ausgeschlossen.

Er versuchte sich der Streife körperlich zu widersetzen, weshalb er gefesselt werden musste. Bei ihm wurde eine Atemalkoholisierung von 2.3 Promille gemessen. Die augenscheinlich gestohlene Jacke wurde sichergestellt.

Nach dem Ausnüchtern dürfte dem Mann klar werden, dass er Anzeigen wegen der ticketlosen Fahrt, Diebstahls und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erhält.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

