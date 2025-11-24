Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei beschlagnahmt Falschgeld

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Mit einem gefälschten "Zwanziger" bekamen es Bundespolizisten am Sonntagabend zu tun. In einem Geschäft des Erfurter Hauptbahnhofes versuchte ein 19-Jähriger Tabakwaren damit zu zahlen. Im Laden zeigte ein Prüfgerät bereits an, dass es bei der Banknote Unregelmäßigkeiten gab.

Die zu Urkunden und sonstigen Dokumenten geschulten Beamten nahmen den Geldschein genauer unter die Lupe und erkannten Fälschungsmerkmale. In der Dienststelle wurde dieser Anfangsverdacht durch den Einsatz von professioneller Prüftechnik bestätigt.

Der Zwanziger wurde beschlagnahmt und den Deutschen erwartet eine Anzeige wegen dem Inverkehrbringen des falschen Scheins.

Ob er die Banknote selber hergestellt hat oder diese selbst bei irgendeinem Zahlvorgang erhalten hat, müssen die Ermittlungen zeigen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell