Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zwei Zweiräder sind eins zu viel

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Es gibt Sachen, die sind sehr schwer möglich. So kann zum Beispiel ein Mann nicht zu gleichen Zeit zwei einzelne Fahrräder fahren.

Ein Mann weckte in den frühen Morgenstunden des heutigen Freitages das Interesse einer Bundespolizeistreife im Erfurter Hauptbahnhof. Er schob zwei Fahrräder vor sich hin. Die Beamten sprachen den 43-Jährigen an und erkundigten sich nach dem ungewöhnlichen Umstand. Eine Überprüfung dieser Fortbewegungsmittel im polizeilichen Informationssystem hat ergeben, dass diese nicht als gestohlen gemeldet sind.

Da der Deutsche aber widersprüchliche Angaben zur Herkunft der Zweiräder machte, wurden diese präventiv sichergestellt. Sollte er nachweisen können, dass ihm die Fahrräder rechtmäßig gehören, werde diese wieder ausgehändigt - auch wenn er mit beiden nicht gleichzeitig fahren kann.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

