Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Hoher Sachschaden nach misslungenem Diebstahlsversuch

Saalfeld, Saalfeld Bahnhof (ots)

In die Kategorie "untauglicher Versuch" ist das Vorhaben unbekannter Täterschaft einzustufen, durch die versucht wurde, das Bezahlsystem für die WC-Anlage im Saalfelder Bahnhof zu knacken.

Eine erste Inaugenscheinnahme durch Bundespolizisten am Mittwochvormittag lässt vermuten, dass mit einem Hebelwerkzeug ein Anlauf unternommen wurde, an die Geldkassette zu gelangen. Erfolgreich war man dabei nicht. Außer einem hohen Sachschaden von ca. 2500 Euro hat man am Tatort Spuren hinterlassen.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und dem Versuch eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

