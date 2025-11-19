PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Streit am Bahnhof gerät aus dem Ruder

Saalfeld, Saalfeld Bahnhof (ots)

Zu einem gemeinsamen Einsatz der Saalfelder Polizei und Bundespolizei kam es am Dienstagabend im Bahnhof der Feengrottenstadt. Grund hierfür war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Ein 36-Jähriger bedrohte einen 22-Jährigen zunächst mit Worten, trat ihn im weiteren Verlauf auf dessen Fuß und täuschte eine Kopfstoßbewegung gegen ihn an.

Der zunächst Geschädigte hingegen stieß den Älteren dann derart, dass dieser zu Boden fiel. Zudem wurde auch er beleidigt.

Die eingesetzten Kräfte mussten die streitenden Erwachsenen trennen und sie des Platzes verweisen. Aus dieser Gemengelage nehmen die beiden Deutschen unterschiedliche Anzeigen wegen Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung mit.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt

