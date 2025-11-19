PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Messer nach ticketloser Fahrt sichergestellt

Meiningen, Meiningen Bahnhof (ots)

Ein Mann nutzte am Dienstagvormittag einen Regionalzug zwischen Suhl und Meiningen, konnte jedoch bei der Fahrscheinüberprüfung kein Ticket vorweisen.

In der Bahn befand sich eine Streife der Bundespolizei, die durch das Zugpersonal hinzugezogen worden ist. Bei der Erhebung der Personalien des 37-jährigen Deutschen entdeckten die Beamten in einer Seitentasche seines Rucksacks ein zugriffbereites Messer.

Da der Mann bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung, wurde das Messer aus Gründen der Gefahrenabwehr sichergestellt.

Die Zugfahrt endete für ihn mit einer Anzeige wegen des nicht vorhandenen Tickets.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

