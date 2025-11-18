PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Ehrlicher Finder gibt teures Smartphone ab

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Es kann vorkommen, dass man am Bahnhof mal eine Sache verliert oder in einer Bahn liegen lässt. Umso erleichterter ist man, wenn diese dann den Weg zurückfindet.

So trug es sich zu, dass am frühen Montag ein wertiges Smartphone als Asservat bei der Bundespolizei in Verwahrung genommen wurde. Ein 32-Jähriger Deutscher hatte dies eigenen Angaben zufolge in einem Zug zwischen Würzburg und Erfurt gefunden und bei den Beamten abgegeben.

Über einen im Gerät hinterlegten Notfallkontakt konnte der mutmaßliche Eigentümer angerufen werden. Er kann sein Mobiltelefon nun gegen einen entsprechenden Nachweis bei der Dienststelle abholen. Dem ehrlichen Finder gilt ein Dank.

Nicht immer steht am Ende solch eines Verlustes ein glücklicher Ausgang. Von daher bittet die Bundespolizei Reisende, in Zügen und Bahnhöfen Acht auf ihre persönlichen Habseligkeiten und Gegenstände zu geben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

