BPOLI EF: Bundespolizei stellt Wurfaxt im Bahnhof Suhl sicher

Suhl, Suhl Bahnhof (ots)

Außer Rand und Band - diese Bezeichnung wäre passend für einen Mann, der am Donnerstagnachmittag im Suhler Bahnhof durch sein aggressives und lautstarkes Verhalten aufgefallen war.

Ihm wurde daraufhin durch Zugpersonal die Mitfahrt in einer Regionalbahn verweigert. Vermutlich aus Ärger darüber schlug der 42-Jährige mit einer Schraubzwinge gegen eine Fahrplanvitrine, die dadurch zu Bruch ging. Der angerichtete Schaden kann erst nach einer Instandsetzung beziffert werden.

Hinzugezogene Bundespolizisten hielten Nachschau im Rucksack des wütenden Mannes, um das Tatmittel aufzufinden. Darin entdeckten sie zudem eine verbotene Wurfaxt. Diese wurde sichergestellt. Der Verstoß gegen des Waffengesetz und die Sachbeschädigung brachten dem Deutschen Anzeigen ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

