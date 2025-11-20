Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fahrrad mit Bolzenschneider befreit

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Doppelt hält nicht immer besser. Bundespolizisten mussten am Mittwochnachmittag ein Fahrradschloss am Erfurter Hauptbahnhof knacken. Keine Sorge, Uniformierte werden jetzt nicht zu Dieben, sondern mussten einer Frau in ihrer misslichen Lage weiterhelfen.

Eine fremde Person hatte ihr abgestelltes Fahrrad mit einem weiteren Schloss angekettet. Bewaffnet mit einem Bolzenschneider gingen die Beamten ans Werk, weil die Frau nachweisen konnte, dass sie die rechtmäßige Eigentümerin des Rades ist.

Das defekte Schloss kann durch den Verursacher in der Dienststelle in der Bahnhofstraße abgeholt werden. Vielleicht gibt es dann auch die passende Erklärung für diese ungewöhnliche Doppelsicherung des Zweirades.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell