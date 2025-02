POL-KA: (KA) Forst - Schwerer Unfall auf der BAB 5 - Rettungshubschrauber im Einsatz

Karlsruhe (ots) - Nach mehrfachen mutmaßlich gefährlichen Situationen im Straßenverkehr am Donnerstagvormittag in Karlsdorf-Neuthard sucht die Polizei nach Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 29-Jähriger gegen 11:30 Uhr mit einem Pkw Seat auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Spöck, als ihm ein ...

